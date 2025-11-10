Giresun'da sınırlar değişti! Bektaş Yaylası o beldeye bağlandı

2





Böylece Bektaş Yaylası'nın da içerisinde bulunduğu Konuklu köyü resmen Yavuzkemal Beldesinin sınırlarına dahil oldu.



Referandum sonucunu değerlendiren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Her iki tarafa, hem Bektaş Yaylası'na hem de Yavuzkemal Beldesi'ne hayırlı olması dileğiyle vesile olanlara bir damla su, bir tutam tuz mesabesinde de olsa emeği geçen herkese tebrikler ve teşekkürler. Geleceği yayla turizminde olan Yavuzkemal Beldemiz sınırlarında bulunan Kulakkaya Yaylası'nda olduğu gibi Bektaş Yaylası'na da en güzel hizmetleri yapacağız" dedi.