Giresun'da şampiyonluk sesleri! Fındık bahçesinden, Avrupa şampiyonluğuna

Başarı hikayesini anlatan Ata Atakul, "Rafting doğa ile bütünleşmiş bir spor. Okulumuzun tam karşısında bulunan Yağlıdere'yi fırsata çevirmek istedik. Öğrencilerim, uygun olmayan koşullara rağmen büyük bir azimle çalıştı. Eylül ayında yapılan Avrupa Kupası'nda milli formayla şampiyon olduk. Öğrencilerimiz ağustos ayında aileleriyle fındık toplayıp ardından antrenmanlara koşarak bu başarıya ulaştı. Bu, fındık bahçesinden şampiyonluğa uzanan bir hikaye. Bundan sonraki hedefimiz, 2026'daki ulusal ve uluslararası yarışmalarda aynı başarıyı sürdürmek" dedi.