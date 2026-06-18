Giresun'da köye yıldırım düştü: Ezan sistemi çöktü

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Sistemin bulunduğu konum nedeniyle bölge için önemli bir hizmet sunduğunu ifade eden Ayvaz, cihazların devre dışı kalmasıyla birlikte ezan ve sela yayınlarının birçok noktaya ulaşamadığını söyledi. Ayvaz, "Köyümüzün coğrafi yapısı nedeniyle aşağı kesimlerdeki camilerden yapılan yayınlar bazı bölgelere ulaşamıyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlarımız ezanları ve vefat edenler için verilen selaları net şekilde duyabiliyordu. Şu anda sistem çalışmıyor. Bu önemli hizmetin yeniden devreye alınabilmesi için hayırseverlerden destek bekliyoruz. Ayrıca yıldırım nedeniyle zarar gören bayrak direğimizi de en kısa sürede yeniden yaparak, Türk bayrağımızı aynı noktada dalgalandırmak istiyoruz" diye konuştu.