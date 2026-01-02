Giresun'da Kahverengi kokarcaya karşı 'topyekün' mücadele sonuç verdi: 90 bin Samuray arısı sahada! 70 bin kışlak ilaçlandı, 25 bin çiftçi eğitildi

10

Yılmaz, 2026'da da mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Bundan önceki 2 yılda da yapılan çalışmaların aslında meyvelerini topladık. Kahverengi kokarcanın popülasyonunda bir azalma izledik. Tabii bu yapılan çalışmaların etkisi." diye konuştu.