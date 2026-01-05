Giresun'da fındık üreticisi bayram etti, can suyu geldi! Verim artacak

4

Giresun’da fındık sanayicisi Mustafa Demirci ise kar yağışının yalnızca fındığın su ihtiyacı açısından değil, zararlılarla mücadele bakımından da önemli olduğunu vurguladı. Demirci, "Bu yağan kar, fındık için çok faydalı olduğu gibi fındığın en büyük zararlılarından biri olan kahverengi kokarca üzerinde de etkilidir. Bilindiği gibi kahverengi kokarca soğuk havalarda dış ortamda yaşayamaz ve kışlaklara çekilir. Bu alanlarda kimyasal mücadele yapılırken, dışarıda kalanların da kar yağışıyla birlikte yok olacağını düşünüyoruz. Yine de üreticilerimiz kapalı alanlarını mutlaka ilaçlamalı ve mücadeleyi ihmal etmemelidir. Doğada kalanlar için ise kar yağışı etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.