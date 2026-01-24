Giresun'da camide çalışınca aklına geldi! Birçok ilde tek başına 164 tane inşa etti
Giresun'da bir caminin inşaatında yardım için çalıştığı dönemde taş işlemeyi öğrenen 66 yaşındaki Yener Yılmaz, son 12 yılda 164 çeşme yaptı.
Bulancak ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumundan 2008'de emekli olan Yılmaz, doğal taş kullanılarak 29 yıllık sürede inşa edilen Sarayburnu Camisi'nin inşaatında yardım için görev aldı.
Kendi imkanlarıyla öğrendiği taş işlemeciliğine devam etmek isteyen Yılmaz, İl Özel İdaresince 2014'te bir köyde üç adet taş çeşme yapımı için girişimde bulundu.
Çeşmeleri istenilen özelliklerde yaparak kendisi için bir ilki başaran Yılmaz, geçen zaman içinde Giresun ve çevre illerde 164 çeşme inşa etti. Yılmaz, doğal taşları kesme, oyma ve şekil verme gibi işlemlerden geçirerek yaptığı çeşmeler sayesinde kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşıyor.Yener Yılmaz, AA muhabirine, boş zamanlarında yaptığı taş işlemelerinden dolayı kendisinde bu işe karşı el alışkanlığı oluştuğunu söyledi.
Yaptığı ilk çeşmelerin beğenilmesinin ardından çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaz, çevresinden de olumlu tepkiler aldığını belirtti. Yılmaz, geleceğe eser bırakabilmenin de kendisini etkilediğini dile getirerek, "Dönemin İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Fatsa'nın 'insan çok eser bırakınca çok yaşamış oluyor' sözü benim bu işi devam ettirmeme vesile oldu." dedi.