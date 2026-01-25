GİRESUN TOKİ kura sonuçları: 500 bin konut Giresun asil ve yedek listeleri belli oldu
Güncellenme Tarihi:
Giresun TOKİ kura sonuçları yapıldı. 500 bin konut kampanyasında 25 Ocak Pazar günü yapılan ve en çok merak edilen illerin başında gelen Giresun'da asil ve yedek listeler belli oldu. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar Giresun'da yapılacak 1676 konut için e devlet ve TOKİ resmi internet sitesinde yerini aldı.
TOKİ kura çekimi yapılan iller arasında Giresun da katıldı. 1676 konut için yapılan kura çekimi sonuçları yayınlandı. TOKİ GİRESUN kura sonuçları için resmi internet sitesinde asil ve yedek listeler de yer aldı.
TOKİ Giresun kura çekimi bugün saat 11'de başladı. TOKİ Youtube canlı yayınında gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı.
Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor. Kura sonucu sorgulamak için e devlet ya da TOKİ internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.