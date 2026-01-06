Giresun Belediyesi’nin tasarruf hamlesi aylık 2,5 milyon TL kazanç sağlıyor
Giresun Belediyesi, çöp toplama sisteminde yaptığı değişiklikle belediye bütçesine aylık 2,5 milyon TL tasarruf sağladı. Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla yıllardır kullanılan vinçli çöp toplama sistemi kaldırılarak, 1.100 litrelik yerüstü konteyner sistemine geçildi.
Yaklaşık 10 yıldır kullanılan vinçli sistemin belediyeye yıllık 30 milyon TL maliyet oluşturduğu belirtilirken, yeni uygulama kapsamında yaklaşık 700 adet konteynerin yerleştirilmesine başlandı. Konteyner değişimlerinin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Öte yandan belediye, öz kaynaklarıyla kredi kullanmadan 2025 model iki adet sıfır kilometre çöp kamyonunu filoya kattı.
Başkan Köse, sistem değişikliğiyle aylık 2,5 milyon TL kazanç sağlandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tasarrufu ön planda tutuyoruz.
İki adet sıfır araç alarak çöp toplama sistemimizi değiştirdik ve klasik yönteme döndük. Yaklaşık 700 konteynerle bu sistemi yürütüyoruz.
Bu geçişle birlikte belediyemize aylık 2,5 milyon TL kazanç sağladık. Son alımlarla birlikte belediyemizin araç sayısı 48’e ulaştı. Halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.