Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemGıda teröründe son nokta! İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor
HaberlerGündem Haberleri Gıda teröründe son nokta! İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor

Gıda teröründe son nokta! İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor

Gıda denetim uzmanları, içeceklerde bulunan 3 tehlikeyi belirledi. Sağlığ tehlikeye atan gıdaların listesini yayınlayan Tarım ve Orman Bakanlığı son olarak pide harcı, bitki karışımlı içecek, beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve zeytinyağının içerisinden çıkanları ifşa etmişti.

• 30 Ocak 2025 - 07:35 • Son Güncelleme:
• 30 Ocak 2025 - 07:35 • Son Güncelleme:
1Gıda teröründe son nokta İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor



Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ve gıdada taklit yapılan ürünler listesini güncellendi. Listede pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat, taze beyaz peynir ve kaşar peynirinde düşük yağ oranı, tereyağında bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Listenin en dikkat çekeni ise karışık meyve aromalı bitki karışımlı içeceğin içerisinden çıkanlardı.

2Gıda teröründe son nokta İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor



Milliyet'te yer alan habere göre Özellikle yemek sektöründe, restoranlarda en çok yapılan hilelerin başında pide harcı, lahmacun harcı, kebap gibi ürünlere karıştırılan içerisinde ne olduğu bilinmeyen ürünler geliyor.

Peki vatandaşlar pide türü ürünleri tüketirken nelere dikkat etmeli? Sakatat, taşlık, kanatlı hayvan eti gibi karışımların insan sağlığına ne gibi zararları var?

3‘GIDA TERÖRÜ YAPIYORLAR’

‘GIDA TERÖRÜ YAPIYORLAR’



Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma’nın açıklamalar şu şekilde: “Et ve et ürünlerini gün içerisinde birçok yerden alabiliyoruz. Dışarıdan alınan bir sucuk, kıyma, et ürünü, eve sipariş edilen pide gibi ürünler olabiliyor. Dışarıda bir restorana gittiniz, et ürünü aldığınız zaman bazı üreticiler maliyeti düşürmek adına yasal olmayan yolla gıda terörü yapıyorlar.

Şu yollara başvuruyorlar: Et ürünlerinin içerisine at, eşek, katır tek tırnaklı hayvan eti karıştırıyorlar. Tek tırnaklı hayvan etinde hastalık var mı? Tükettiğimiz zaman nasıl sağlık sorunları oluşur? Hayvansal hastalıklar insana geçebiliyor.Tek tırnaklı hayvan eti ile dana eti arasında hem sindirim anlamında fark oluyor hem mikroorganizma yükü dediğimiz üzerinde yaşayan hastalık yapan bakterilerin türü farklı oluyor. Hayvan hastalığı var mı bilmiyoruz? Hangi ortamda kesildiler? Muhtemelen bir depoda kestiler, hijyen koşularına uyulduğunu düşünmüyorum. Etli pide harcı, lahmacun harcı, sucuk harcında bunlar olabiliyor.

4‘MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN DANA KALBİ KOYUYORLAR’

‘MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN DANA KALBİ KOYUYORLAR’



Bir diğeri ise yine et ve et ürünlerinde maliyeti düşürmek adına içerisinde dana sakatat koyuyorlar. Bu bazen dana kalbi olabilir. Tavuk etini bilerek tüketici alıp yiyorsa sorun yok. Birileri maliyeti düşürmek adına dana eti içerisine tavuk taşlığı, mekanik ayrılmış kanatlı eti koyabiliyor. Bu mekanik ayrılmış kanatlı etinin mikroorganizma yükü fazladır. Daha kolay bozulabilecek türdedir. Maliyeti düşürmek adına bunu yapıyorlar.

5Gıda teröründe son nokta İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor



Restoranlarda birçok yerde et ürünleri satışı var. Bir tüketici olarak restorana gittiğiniz zaman kasa arkasında asılı olan yasal evraklar vardır. Tarım ve Oran Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösteren işletme belgesi, belediye tarafından verilen ruhsatlara dikkat etmek lazım. İşletmenin denetlenebilen bir yer olduğunu bize gösterir.

6İÇECEKLERDE BULUNAN 3 TEHLİKE

İÇECEKLERDE BULUNAN 3 TEHLİKE!



Bir restorana gittiğinizde salonu da size bir izlenim verir, servis hizmetine kadar o işletmedeki kurumsal yapı konusunda bir fikir verir. Masanıza gelen ürünleri yemeden önce kokusuna dikkat edin. Kötü bir koku geliyor mu? Söylediğiniz kebap, etli pide ya da lahmacun ne söylüyorsanız tadında bir tuhaflık fark ediyorsanız tüketmeden bunu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Whatsapp ihbar hattına fotoğrafları ile birlikte gönderebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı 0501 174 0 174. Beraberinde ALO 174 hattı üzerinden bildirimde bulunulabilir. Birçok hile gıda laboratuvarında anlaşılıyor. Bunu vatandaşın tam olarak anlaması çok zor.

İçerisinde tadalafil, sibutramin adı verilen ilaç ham maddeleri var. Bu ilaç sanayiine ait hammaddeler kontrollü kullanılması gereken, dozu olması gereken ilaç maddeleridir. Bunlar hekim reçetesi ile yazılmalı. Yüksek dozdan dolayı yan etkileri olabilir.

Bunu genellikle enerji içeceği, şekerleme çikolatalarda, bazen kahve türlerinde görebiliyoruz. Çikolata ve kahvelerde daha önce sildanafil bulunmuştu, o da bir ilaç etken maddesiydi. Bu üç ilaç maddesini çeşitli gıda maddelerine koyuyorlar.

Epimedyumlu bitkisel macunun içerisinde katıyorlar. İçerisinde ilaç olduğunu saklamak için Uzak Doğu kökenli çeşitli bitkileri ilave edildiği etiket üzerinde yazılarak bu saklanmış oluyor.

İçerisinde ilaç etken maddesi konulmuş her gıda risk teşkil eder. İlacın bir dozu vardır. Yan etkileri vardır. Miktar fazlalaştıkça ilacın yan etkilerini görmeye başlarsın, altta yatan genetik hastalıklar varsa bu gıdalar tüketildiği zaman vücudun ne tür reaksiyonlar vereceğini kestiremiyorsun.