Gıda teröründe son nokta! İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor

İÇECEKLERDE BULUNAN 3 TEHLİKE!





Bir restorana gittiğinizde salonu da size bir izlenim verir, servis hizmetine kadar o işletmedeki kurumsal yapı konusunda bir fikir verir. Masanıza gelen ürünleri yemeden önce kokusuna dikkat edin. Kötü bir koku geliyor mu? Söylediğiniz kebap, etli pide ya da lahmacun ne söylüyorsanız tadında bir tuhaflık fark ediyorsanız tüketmeden bunu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Whatsapp ihbar hattına fotoğrafları ile birlikte gönderebilirsiniz. Whatsapp ihbar hattı 0501 174 0 174. Beraberinde ALO 174 hattı üzerinden bildirimde bulunulabilir. Birçok hile gıda laboratuvarında anlaşılıyor. Bunu vatandaşın tam olarak anlaması çok zor.



İçerisinde tadalafil, sibutramin adı verilen ilaç ham maddeleri var. Bu ilaç sanayiine ait hammaddeler kontrollü kullanılması gereken, dozu olması gereken ilaç maddeleridir. Bunlar hekim reçetesi ile yazılmalı. Yüksek dozdan dolayı yan etkileri olabilir.



Bunu genellikle enerji içeceği, şekerleme çikolatalarda, bazen kahve türlerinde görebiliyoruz. Çikolata ve kahvelerde daha önce sildanafil bulunmuştu, o da bir ilaç etken maddesiydi. Bu üç ilaç maddesini çeşitli gıda maddelerine koyuyorlar.



Epimedyumlu bitkisel macunun içerisinde katıyorlar. İçerisinde ilaç olduğunu saklamak için Uzak Doğu kökenli çeşitli bitkileri ilave edildiği etiket üzerinde yazılarak bu saklanmış oluyor.



İçerisinde ilaç etken maddesi konulmuş her gıda risk teşkil eder. İlacın bir dozu vardır. Yan etkileri vardır. Miktar fazlalaştıkça ilacın yan etkilerini görmeye başlarsın, altta yatan genetik hastalıklar varsa bu gıdalar tüketildiği zaman vücudun ne tür reaksiyonlar vereceğini kestiremiyorsun.