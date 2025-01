Gıda teröründe son nokta! İçeceklerde 3 tehlike tespit edildi: Herkes tüketiyor

‘GIDA TERÖRÜ YAPIYORLAR’





Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma’nın açıklamalar şu şekilde: “Et ve et ürünlerini gün içerisinde birçok yerden alabiliyoruz. Dışarıdan alınan bir sucuk, kıyma, et ürünü, eve sipariş edilen pide gibi ürünler olabiliyor. Dışarıda bir restorana gittiniz, et ürünü aldığınız zaman bazı üreticiler maliyeti düşürmek adına yasal olmayan yolla gıda terörü yapıyorlar.



Şu yollara başvuruyorlar: Et ürünlerinin içerisine at, eşek, katır tek tırnaklı hayvan eti karıştırıyorlar. Tek tırnaklı hayvan etinde hastalık var mı? Tükettiğimiz zaman nasıl sağlık sorunları oluşur? Hayvansal hastalıklar insana geçebiliyor.Tek tırnaklı hayvan eti ile dana eti arasında hem sindirim anlamında fark oluyor hem mikroorganizma yükü dediğimiz üzerinde yaşayan hastalık yapan bakterilerin türü farklı oluyor. Hayvan hastalığı var mı bilmiyoruz? Hangi ortamda kesildiler? Muhtemelen bir depoda kestiler, hijyen koşularına uyulduğunu düşünmüyorum. Etli pide harcı, lahmacun harcı, sucuk harcında bunlar olabiliyor.