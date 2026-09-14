Geri dönüşüm videosu izledi, üç aşamada patron oldu! Kadın girişimci elinden bırakmıyor

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Eski bir sehpanın boyanarak daha modern bir şekilde tasarlanıp yeniden kullanıma kazandırıldığı çalışmadan etkilenen Ahıskalı, "Bir gün sosyal medyada gezinirken karşıma bir video çıktı. Bir kadının eski bir sehpasını geri dönüşüm yaparak boyadığını ve daha modern bir şekilde tasarlayarak evine koyduğunu gördüm. Ben de bu videodan çok etkilendim. Ben de yapabilirim diye düşündüm" dedi.Kızına dedesinin yaptığı dolabı boyayarak ahşap boyama çalışmalarına yönelen Ahıskalı, "Kızıma dedesinin yaptığı bir dolap vardı. Neden bunu renklendirip odama koymayayım diye düşünerek malzemeyi aldım, fırçayı da elime aldım ve dolabı boyamaya başladım" ifadelerini kullandı.