Gençken kurduğu hayali 73 yaşında gerçekleştirdi! Kültürel mirasa sahip çıkıyor

Beş kitabın yazarı olan ve Türkiye'nin Japon dilinde ilk lisanslı profesyonel turist rehberi unvanını taşıyan Emine Ataman Koç, yaptığı çalışmanın amacını şu sözlerle açıkladı:"Gördes halıları dünyaca ünlü bir değere sahiptir. Ben de tarihimizi ve kültürümüzü unutturmamak için yıllarca dokuduğum halıları evimin duvarlarına çizerek yaşatmak istedim. Bugün saydım, 11 halı çizmişim. Görenlerin çok ilgisini çekiyor. Geçenlerde yoldan geçen bir çocuğun annesine ‘Anne, duvara halı asmışlar' dediğini duydum. Yağlı boya sananlar oluyor ama akrilik boya kullanıyorum."