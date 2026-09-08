Gece 03.00’te başlıyorlar! Yozgat’ta yıllardır değişmeyen kış hazırlığı

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Ekmek yapımı için mesainin gece yarısı başladığını aktaran 30 yıllık yufka ustası Hüsne Şimşek, hazırlık sürecinin inceliklerini anlatarak şunları söyledi:"Annelerimizden kalan geleneği devam ettiriyoruz. Un, su, tuz ile yaparız. Bazen yumuşak olsun diye çökelek suyundan katarız. Yaptığımız yufka ekmekleri 1 sene yiyoruz. Bugün bir eve yapılıyor. Komşuma yapıyoruz. Hamuru yoğurmak için gece 03.00'te kalktım. Ekmekçiler geldi, sabah ezanı okundu oturduk. İmece usulü yapıyoruz. Bugün bir komşumuza öbür gün öteki komşumuza herkesin ihtiyacı olduğu kadar yapıyoruz. Ailesi çok olan 2 gün yapar. Sabah oturuyoruz, akşam kalkıyoruz. Çocuklarımıza gönderiyoruz. Uzakta olanlara kargoyla gönderiyoruz. Geldikçe sulayıp gönderiyoruz. Yozgat'ın yufkası olmazsa olmaz."