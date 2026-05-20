Geç olgunlaştı ama sezon resmen açıldı! Üreticiler hasat için bahçelere akın etti
Karadeniz'de milyonlarca üreticinin merakla beklediği o an geldi, yeşil altın için hummalı mesai resmen başladı. ÇAYKUR'un soğuk geçen bahar ayları nedeniyle çayın geç olgunlaştığını belirterek 2026 yılı yaş çay kampanyasını açmasının ardından, Rizeli üreticiler sabahın erken saatlerinde makas ve motorlarıyla bahçelere akın etti.
Şarjlı çay motoru yerine makasla çay toplamayı sevdiğini dile getiren çay müstahsili Hayriye Karakütük " Bugün hayırlısıyla çayımıza başladık. İnşallah vatana millete hayırlısı olur. İnşallah bizde başaracağız. Ben motoru sevmiyorum, onun yerine makasla çay toplamayı seviyorum. Çay toplamayı seviyorum. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur" dedi.
Çetin Karakütük ise "Bugün hayırlısıyla başladık. Allah utandırmasın. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Allah'a şükür çayımız güzel. Devletimizden de Allah razı olsun iyi fiyat verdi" ifadelerini kullandı.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, bazı bölgelerde çayın hasat edilebilecek seviyeye ulaştığı belirtilerek "Bu yıl soğuk geçen bahar mevsimi sebebiyle çayımızın geç olgunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Buna rağmen erkenci olabilen yerler ve hasat sürecini başlatmaya hazır olan müstahsillerimiz için 2026 yılı yaş çay kampanyamızı açıyoruz" ifadelerine yer verildi.