Gebze'deki Arslan Apartmanı'ndan bir acı haber daha! 5 kişilik aileden 1'i sağ çıktı

"Bölgedeki 12 bina tedbirden tahliye edildi"



Yaklaşık 19 saatlik bir arama kurtarma çalışması yapıldığının altını çizen Bakan Yardımcısı Aktaş, "Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş bir şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı yine bu çalışmalar sırasında kullanıldı. 6 tane köpek kullanıldı ve yine toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı aynı şekilde kullanıldı ve çok profesyonel, çok yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı. Bundan sonra savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmaları da yine devam edecek. Bölgedeki 12 bina tedbirden tahliye edildi. 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23'ü belediyeye geri kalanı yakınlarının yanına yerleştirildi. Burada görev yapan gerek AFAD, UMKE, emniyet, jandarma personelimize ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle, Gebze Belediyemizin çalışanlarına, Kızılay'ımıza ve onlarla beraber bütün STK'lara çok teşekkür ediyorum. Kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin bütün personellerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum, tekrardan başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.