Gazoz kapakları ve şişeleriyle başlayan tutkusunu mesleğe dönüştürdü

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Evimde sonrasında bir gazoz köşesi oluştu. Çeşitli gazozların olduğu, çeşitli yörelerin gazozlarının olduğu bir gazoz köşesi oluşturdum. Sonrasında bu koleksiyon ailemin, arkadaşlarımın, akrabalarımın ilgisini çekmeye başladı. Sonrasında bunu bir işletme fikri olarak düşünmeye başladım. Merkeze yakın bir bakkal açmak istedim. Bunun da konseptinin bir gazozcu bakkal olmasını istedim" dedi.