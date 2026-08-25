Gaziosmanpaşa'da dehşet! 'Namus meselesi' dedi kurşun yağdırdı

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Dehşete düşüren olay, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir yufkacı dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki H.S., uzun süredir gönül ilişkisi bulunduğu 41 yaşındaki Ş.G.’yi başka bir noktada minibüse binerken gördü. Bunun üzerine bir taksi çeviren H.S., minibüsü takip ederek cadde üzerinde önünü kesti. H.S., minibüsten indirdiği Ş.G.’ye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalışması üzerine ‘Karışmayın, namus meselesi’ diyerek ateş açtı.