GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

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Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Gaziantep'te sıcaklık değerleri her geçen gün yükseliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gün içerisinde sıcaklıkların 37 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle beton yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık daha yüksek seviyelerde ölçülebilir.



Sabah saatlerinde nispeten rahat hava koşulları görülse de öğleden sonra bunaltıcı sıcaklar kent yaşamını etkileyebilir. Uzmanlar, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde uzun süre açık alanda kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.