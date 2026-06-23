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GündemGAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor
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GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

23.06.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep'te bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar kaç dereceye kadar yükselecek? Dışarı çıkmayı planlayanları nasıl bir hava bekliyor? Gaziantep hava durumu verileri, yaz sıcaklarının kent genelinde etkisini daha da artıracağını gösteriyor. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın yükselmesi beklenirken, uzmanlar sıcak çarpması ve sıvı kaybına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

1GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

Gaziantep'te 23 Haziran 2026 Salı günü sıcak hava etkisini güçlü şekilde hissettirecek. Günün erken saatlerinde daha serin bir hava görülse de ilerleyen saatlerde termometrelerin 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Kent genelinde güneşli havanın hakim olması öngörülürken, yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşların günün en sıcak saatlerinde tedbirli davranmaları tavsiye ediliyor.

2GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

GAZİANTEP'TE SICAKLIKLAR ZİRVEYE YAKLAŞIYOR



Yaz mevsiminin etkisini artırdığı Gaziantep'te sıcaklık değerleri her geçen gün yükseliyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte gün içerisinde sıcaklıkların 37 dereceye yaklaşabileceği tahmin ediliyor. Özellikle beton yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde hissedilen sıcaklık daha yüksek seviyelerde ölçülebilir.

Sabah saatlerinde nispeten rahat hava koşulları görülse de öğleden sonra bunaltıcı sıcaklar kent yaşamını etkileyebilir. Uzmanlar, güneş ışınlarının en etkili olduğu saatlerde uzun süre açık alanda kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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3GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

UZMANLARDAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN KRİTİK UYARI



Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte güneş çarpması riski de artıyor. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunan vatandaşların gölgede kalmaları, bol su tüketmeleri ve mümkün olduğunca fiziksel efordan kaçınmaları öneriliyor.

Yaşlı bireyler, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için yüksek sıcaklıkların daha büyük risk oluşturabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, gün boyunca sıvı tüketiminin artırılmasının önemine vurgu yapıyor.

4GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

RÜZGAR ETKİLİ OLABİLİR



Gaziantep ve çevresinde zaman zaman etkili olması beklenen rüzgarın sıcak havayı tam anlamıyla hafifletmesi beklenmiyor. Bölgede görülebilecek toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde geçici düşüşler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların açık havada uzun süre bulunmamaları ve gerekli koruyucu önlemleri almaları öneriliyor.

5GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE SICAK HAVA SÜRECEK



Meteorolojik tahminler, Gaziantep'te sıcak hava dalgasının kısa vadede etkisini kaybetmeyeceğine işaret ediyor. Hafta boyunca yüksek sıcaklıkların etkili olması beklenirken, vatandaşların güneşten korunma yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor.

6GAZİANTEP HAVA DURUMU | 23 Haziran 2026 Gaziantep Hava Durumu: Kavurucu Sıcaklar Hızla Artıyor

Yaz mevsiminin en sıcak dönemlerinden birine giren Gaziantep'te uzmanlar; açık renkli kıyafetler tercih edilmesini, güneş koruyucu kullanılmasını ve gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmesini tavsiye ediyor.