Garnizon Kenti'nde büyük keşif: Uşak'ta bulundu, antik dünyanın sırlarını aralıyor: İngiliz Stonehenge'ine benziyor!

8

Bu yılki kazılarda yeni arkeolojik bulgulara ulaşıldığını belirten Söyler, şunları kaydetti:



"Bu seneki kazı çalışmalarında şu ana kadar 3 tane 'işlik' diyebileceğimiz yapılarla karşılaştık. Bir tanesinde fırın, demir cürufu, ahşap ve mermer eritilme işlemlerinin yapıldığı arkeolojik bulgularımız var. Birinde zeytin işliği diyebileceğimiz veya bölgede haşhaş, susam gibi ürünlerin işlendiği bir dükkan yapısını biliyoruz. Tabi ki kazı çalışmaları devam ettikçe daha net bilgiler elimize geçmiş olacak."