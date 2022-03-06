Galatasaray'ın yeni transferi için deprem etkisi yaratan yorum! 'Gölge etme başka ihsan istemem'

Her gün gazetelerde okuyoruz; Kerem’e 30 milyon, 50 milyon euro veriyorlar. Kimse kusura bakmasın, genç futbolcu, kendisini de seviyorum ama devamlılığı olmazsa kaybolur gider. Bu kadar top kaybıyla oynama lüksü yok, bir kere bunu kafasına koyacak. Galatasaray’ın geleceği dediler, Cicaldau alındı, Sacha Boey alındı. Hakikaten bu futbolculara verilen paraya yazık günah. Hele Boey tamamen geriye gitmiş. Konyaspor Fransız futbolcunun kanadını resmen otobana çevirdi.