Galatasaray'da son dakika! Burak Elmas resmen açıkladı 'Olağanüstü seçim kararı...'

Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu. Biz Gomis'e o parayı verseydik, 40 tane futbolcu kapımıza dayanırdı. Ne diyecekler? 'Gomis takımı şampiyon yaptı tek başına, demek ki bizim hiçbir şeyimiz yok' diyecekler. O zamanki hocamız Fatih Hocamız, 'Gomis tek başına yaptı, hocaya da gerek yok' derdi. Galatasaray bunu yapabilir mi! Yıllardır söylemek istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına. Hiçbir yönetim kurulu, Galatasaray'ın değil de yönetimin menfaatini mi düşünecek. Ben ona 750 bin vereceğim, Feghouli'den daha çok alacak diye, sen de gelip Galatasaray'ı yöneteceksin sonra. Yönetemezsin. Allah aşkına ne olur, bazı şeyleri insanlar konuşamıyor, konuşamazsınız. SPK nezdinde belki de suç işliyoruz. Söylemememiz lazım. Yeter artık!"