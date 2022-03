Galatasaray'da son dakika! Burak Elmas resmen açıkladı 'Olağanüstü seçim kararı...'

01:30 Abdurrahim Albayrak: "Bu seçim sisteminin ve kapalı oylama nedeniyle büyük bir kalabalık var. Galatasaray bir çözüm bulmak durumunda. İçerideki manzara bize hiç yakışmadı. Buradan yine gülerek, sarılarak ve Galatasaray'a yakışır şekilde ayrılmayı Allah nasip eder. Toparlayıcı konuşmalar yaptım. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Duygun Başkan gibi tonton babaya ihtiyaç var."00.04 Genel kurulda oy verme işlemine başlandı23.40 Genel Kurul'un ertelenme teklifi, oy çokluğuyla reddedildi23.20 Burak Elmas: "Her türlü karara saygı duyuyorum. Her ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray'ın değerlerini yaşamaya devam edeceğim." 23.20 Burak Elmas: "Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim. İnsan, sevdiği için hiçbir zaman pes etmez."23.15 Burak Elmas: "Kendi dönemimizin devamını sağlamak ve Galatasaray'ın geleceği için sıkıştığımız her anda Galatasaray için doğru olduğuna inandığımız kararı aldık. Vicdanım çok rahat. Üzdüğümüz arkadaşlarımız adına çok üzgünüm"