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GalatasarayGalatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'
• 09 Mayıs 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'

Başakşehir maçından sonra 1 yıl daha Galatasaray'dayım açıklamalarıyla camiayı şok eden Domenec Torrent'e karşı 5 futbolcu kazan kaldırmış durumda. İspanyol teknik adamın önümüzdeki sezon takımda kalacağını duyan oyuncuların Florya'dan ayrılmak istedikleri öğrenilirken, Burak Elmas'ın ise 11 Haziran'a kadar hocayla yollarını ayırması bekleniyor...

• 09 Mayıs 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz
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11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan Domenec Torrent ve transfer konusunda son dakika haberleri geliyor. Başkan Burak Elmas, İspanyol hocayı göndermek için tazminat pazarlığını sürdürürken, Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında yaşanan şok olay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Süper Lig'de 0-0 biten Başakşehir maçının ardından "Bir sene daha buradayım" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in açıklamaları şaşkınlık yarattı.

3Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Çünkü İspanyol hocanın hafta içinde idmanda oyuncularına yaptığı konuşmada gözleri dolmuş ve "Yeni sezonda ben yokum" ifadelerini kullanmıştı.

4Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Başkan Burak Elmas'ın ise geçen hafta aldığı ayrılık kararında geri adım atmayacağı öğrenildi.

5Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Başkan Elmas, 11 Haziran'daki seçime kadar sözleşme feshini resmiyete dökecek.

6Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Torrent ve 4 yardımcısının önümüzdeki sezon için geçerli garanti ücreti 2 milyon 160 bin Euro. Bu rakamın yarısı verilerek yollar ayrılmaya çalışılıyor.

7Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

İspanyol hoca da tazminatını aklına getirerek maç sonu açıklamalarını profesyonelce yapıyor ancak takım içindeki hakimiyetini tamamen kaybetti.

8Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Ancak 11 Haziran'da seçimini gerçekleştirecek Galatasaray Kulübü, Torrent'in tazminatından çok daha büyük finansal sorunlar bekliyor.

9Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Yeni yönetim, 20 milyon Euro borçla futbol takımını devralacak. Teknik heyet ve futbolcuların 2 aydır maaşları ödenmiyor.

10Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Cicaldau-Morutan ikilisi başta olmak üzere sezon başındaki transferlerin bonservis taksitleri mayıs sonuna ötelenmişti.

11Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Mostafa Mohamed'in kullanılan 4 milyon dolarlık opsiyonu için Zamalek ödeme bekliyor.

12Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Futbolcu alacakları, transfer taksitleri ve Mohamed'in bonservisi ile birlikte haziran ayı için geçerli 20 milyon Euro fatura söz konusu...

13Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Ağustos ayında da Bankalar Birliği'nin ilk faiz ödemesi 200-300 milyon TL bandında olacak.

14Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Bu arada Mostafa Mohamed'in Başakşehir maçında oyundan alındığı için sinirden soyunma odası koridorlarında duvarı yumrukladığı ortaya çıktı.

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Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Morutan ve Barış Alper gibi isimler İspanyol hocayla çalışmaktan memnun değiller...

16Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

Torrent'in gönderileceğini öğrenen Morutan'ın uzun zaman sonra Başakşehir maçında ısınma hareketleri sırasında yüzünün gülmesi ise dikkat çekti.

17Galatasarayda 5 futbolcu Floryada kazan kaldırdı Torrent varsa biz yokuz

 

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Galatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'

Galatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'