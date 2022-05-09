• 09 Mayıs 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
Galatasaray'da 5 futbolcu Florya'da kazan kaldırdı! 'Torrent varsa biz yokuz'
Başakşehir maçından sonra 1 yıl daha Galatasaray'dayım açıklamalarıyla camiayı şok eden Domenec Torrent'e karşı 5 futbolcu kazan kaldırmış durumda. İspanyol teknik adamın önümüzdeki sezon takımda kalacağını duyan oyuncuların Florya'dan ayrılmak istedikleri öğrenilirken, Burak Elmas'ın ise 11 Haziran'a kadar hocayla yollarını ayırması bekleniyor...
• 09 Mayıs 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
1
11 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan Domenec Torrent ve transfer konusunda son dakika haberleri geliyor. Başkan Burak Elmas, İspanyol hocayı göndermek için tazminat pazarlığını sürdürürken, Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında yaşanan şok olay da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
3
6
7
9
10
12
15
16