Galata'da 'fırça düşürme' numarası tutmadı! Rus turistler dolandırıcıyı fark etti

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Olay, 23 Haziran Salı günü Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ayakkabı boyacısı gibi davranan M.G. (32), turistleri dolandırmak için kullanılan 'Fırça düşürme' yöntemiyle elindeki boya fırçasını bilerek yere bıraktı. Fırçayı yerden alarak kendisine veren Rus kadın turiste teşekkür etmek istediğini söyleyen şüpheli, kadının ayakkabısını boyamaya başladı. Boyanın ardından şüpheli turistten para talep etti.