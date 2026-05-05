Futbol sahalarını bıraktı, vişne bahçesi kurdu! 12 dekarda dev girişim

05.05.2026 - 15:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan futbol camiasının yakından tanıdığı Teknik Direktör Yılmaz Toyran, yeşil sahalardaki kariyerine ara vererek rotasını tarıma çevirdi. 12 dekarlık alanda 600 ağaçlık modern bir vişne bahçesi kuran Toyran, spordan tarıma uzanan girişimcilik hikâyesiyle bölgedeki üreticilere de örnek oluyor.

Erzincan’ın Yeniköy köyünde teknik direktörlükten tarıma yönelen Yılmaz Toyran, kurduğu vişne bahçesiyle örnek bir üretim hikâyesi ortaya koydu. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan’ın futbol camiasında tanınan Teknik Direktör Yılmaz Toyran, 12 dekarlık alanda 600 ağaçtan oluşan kapama vişne bahçesi kurdu.

Bahçede incelemelerde bulunan İl Müdürü Alper Koçaker, Toyran’ın hem spor hem de tarım alanında örnek bir başarı hikâyesi ortaya koyduğunu ifade etti.

Toyran ise üretime katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Erzincan’ın tarımsal potansiyelini değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.Spor sahalarından tarım üretimine uzanan bu girişim, bölgede örnek bir model olarak değerlendiriliyor.