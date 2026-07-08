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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusuna çıktı

08.07.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkent sokaklarında koşu yaptı. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

1Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusuna çıktı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dolayı Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı.

2Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusuna çıktı

Macron, beraberindeki grupla birlikte Seğmenler Parkı'na girdi. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

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3Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusuna çıktı

Emmanuel Macron'un NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.