Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da sabah koşusuna çıktı
08.07.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:
NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkent sokaklarında koşu yaptı. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Macron, beraberindeki grupla birlikte Seğmenler Parkı'na girdi. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Emmanuel Macron'un NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programa katıldıktan sonra basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.