Fotoğraf çekmek için oraya akın ediyorlar! Öyle büyük bir tehlikeye neden oluyorlar ki... Hiçbiri haberdar değil

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Bölgede uzun yıllardan beridir doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, vatandaşların da bu tedbirlere uyduğunu söyledi. Dr. Cihan Önen, "Bu aralar ayılar yiyecek bulmakta hayli zorlanıyor. Daha öncesinde hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerin ardından meydanda çöplerin az olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Bu bölgede az da olsa bazı vatandaşlar piknik yapmaktadır. Aç olan ayılar yavrularıyla birlikte bölgede geziyorlar. Özellikle anne ayılar tehlikeli olabiliyor. Bu hayvanlar açlar. Vatandaşların bu bölgede çok da fazla olmaması gerekiyor. Bunun aksine çok fazla yaklaşıyorlar. Bu da tehlikeli bir durum oluşturabilir" dedi.