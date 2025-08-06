Fotoğraf çekmek için oraya akın ediyorlar! Öyle büyük bir tehlikeye neden oluyorlar ki... Hiçbiri haberdar değil
Kaynak : İHA
Fotoğraf uğruna yaklaştıkları her adım, bölgede telafisi zor sonuçlara yol açıyor. Üstelik çoğu, verdikleri zararın farkında bile değil. Tek hedefleri güzel bir kare yakalamak… Ama bu masum görünen davranış, doğada onarılamaz izler bırakıyor.
Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırlarında bulunan Nemrut Dağı ve çevresindeki doğal yaşam, son yıllarda ayılarla yapılan yakın temas nedeniyle tehdit altında.Göl kenarında sıkça görülen ayılar, özellikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar, bu ilginin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bu durum hem ayıların doğal beslenme alışkanlıklarını bozuyor hem de insanlara alışmalarına neden olarak saldırı riskini artırıyor. Uzmanlar, "Elle beslenen ayılar zamanla kendi yiyeceğini aramayı bırakıyor ve insanlara bağımlı hale geliyor. Bu da hem doğaya hem insan güvenliğine büyük zarar verir" dediler.
Göl kenarında yaşayan ayılarıyla da sıkça adından söz ettiren Nemrut’ta, uzmanlar ziyaretçilerin beslemeye çalıştıkları ayıların tehlikeli olduğunu, beslenme alışkanlıklarını değişmemesi için elle beslenmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bir doğa harikası olan ve 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası’nda yaşayan ayılar vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Birçok insanın ayıları görmek ve fotoğraflamak için Nemrut’u ziyaret ettiği, beslenmeye çalışırken saldırılara maruz da kalıyor.
Bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerinin aldığı tedbirlere rağmen bazı vatandaşlar yine de ayıları elle besleme eğilimine giriyor. Zaman zaman ayıların saldırılarına da uğrayan vatandaşlar şans eseri yara almadan kurtuluyor. Uzmanlar gerek tabelalarla gerekse sözlü uyarılarla vatandaşları uyarırken, bölgede piknik yapılması ve ateş yakılması ise yasaklandı.
Bölgede uzun yıllardan beridir doğa gözlemciliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu, vatandaşların da bu tedbirlere uyduğunu söyledi. Dr. Cihan Önen, "Bu aralar ayılar yiyecek bulmakta hayli zorlanıyor. Daha öncesinde hazır yiyeceklere alışmışlardı. Alınan tedbirlerin ardından meydanda çöplerin az olduğunu görüyoruz. Bu olumlu bir gelişme. Bu bölgede az da olsa bazı vatandaşlar piknik yapmaktadır. Aç olan ayılar yavrularıyla birlikte bölgede geziyorlar. Özellikle anne ayılar tehlikeli olabiliyor. Bu hayvanlar açlar. Vatandaşların bu bölgede çok da fazla olmaması gerekiyor. Bunun aksine çok fazla yaklaşıyorlar. Bu da tehlikeli bir durum oluşturabilir" dedi.