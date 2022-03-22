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GalatasarayFLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
HaberlerGalatasaray Haberleri FLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
• 22 Mart 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

26 Mart Cumartesi günü Mali Genel Kurul karşısına çıkacak olan Burak Elmas'ın ibra edilmeyeceği, Galatasaray'ın seçime gideceği ve sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını seçeceği öğrenildi.

• 22 Mart 2022 - 08:02 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
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Galatasaray'da Gaziantep FK maçının ardından taraftarlar, yönetim ve Domenec Torrent'in yanı sıra oyunculara da tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın gündemini Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Şansal Büyüka kaleme aldı. İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra yazısındaki satır başları şu şekilde:

2FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Galatasaray’da Kerem ucuz kurtuldu, gerçekten geçmiş olsun... Maçın başında Kitsiou, bilerek ya da bilmeyerek arkadan aşil tendonuna bastı... En tehlikeli yer... İkinci yarıda benzer bir durum Djilobodji’nin faulünde yaşandı... Kerem‘i hakem korumadı ama Allah korudu...

3FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Galatasaray takımında 15. sırada olacak bir kadro yok... Bu kadar kötü ve yetersiz bir kadro değil... Gençleştirme ne kadar radikal yapılmış olursa olsun... Usta futbolcu ihtiyacı ne kadar duyulursa duyulsun... Rumen oyuncular hangi hayal kırıklığını yaratmış olursa olsun...

4FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Hoca ne kadar yetersiz kalırsa kalsın... Bu takım gene de 15. sırada olmaz... Sahaya sadece formlarını koysanız, gene 15. olmaz... Bu işte bir, hatta birden fazla yanlış var

5FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Galatasaray’dan giden Gomis ile Galatasaray’a yeniden gelen Gomis çok farklı... Zamanın acımasız ruhu belli ki, Gomis’de de ciddi yıpranmalar yaratmış... Gomis, Gaziantep maçındaki görüntüsü ile adeta “yarı emekli“ gibiydi...

6FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Kerem daha ne yapsın... Gomis’e maç boyu kaç top taşıdı, ayağına “al da at“ diye kaç orta yaptı... Öyle kontrol etmesi, sonra vurması gereken toplar değil... Tek vuruşun yeteceği paslar... Gomis, buna rağmen boş kaleye attığı golün dışında, Kerem‘in her ortasını, birini kaleci Günay karşıladı, diğerlerinin tamamını dışarıya vurdu... Hem de üç metreden - beş metreden... Kerem‘in emeğine de yazık, Galatasaray’a da...

7FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Galatasaray’da 26 Mart Cumartesi günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesi kulisler hareketlendi. Başkan Burak Elmas ve ekibini zor bir sınav bekliyor.

8FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Özellikle sportif açıdan yaşanan başarısız tablo üyelerin tepkisini çekerken yönetimin kongrede nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. İbra edilmemesi halinde gereğini yapacağını söyleyerek seçim sinyali veren Başkan Burak Elmas’ın 26 Mart Cumartesi günü salondaki tabloyu görerek oylamaya geçilmeden “seçim” kararı alabileceği konuşuluyor.

9FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Böyle bir adımın yönetimin şansını artıracağı ve geçmiş dönemlerde ibra sorunu yaşayan yönetimlerin durumuna düşmeyeceği belirtiliyor. Kongreye günler kalırken Başkan Burak Elmas’a yönelik eleştiriler üyeler tarafından şu şekilde sıralanıyor:

10FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

- 100 milyon dolar sponsor ve 40 milyon dolar kasa kolaylığı konusunda verilen sözlerin yerine getirilememesi. Transferin söz verildiği gibi 10 günde bitirilememesi.

11FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

Pilot takım için Avrupa’da görüşmelerin olduğu söylenmesine karşın sadece Nigde Anadolu Futbol Kulübü ile anlaşma yapılması. Yönetimden erken kopmalar ile Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir’ın istifaları. Kemerburgaz, Florya ve spor salonu konusunda herhangi bir adım atılmaması. Seçim öncesi şeffaf olunacağı söylenmesine karşın KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesi. Tartışmalı CEO ataması ve bunun yönetim içinde huzursuzluk yaratması.

12FLAŞ GELİŞME Galatasarayda Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa

 

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