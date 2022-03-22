FLAŞ GELİŞME! Galatasaray'da Burak Elmas dönemi bitiyor... İşte başkanı koltuğundan eden 3 istifa
26 Mart Cumartesi günü Mali Genel Kurul karşısına çıkacak olan Burak Elmas'ın ibra edilmeyeceği, Galatasaray'ın seçime gideceği ve sarı kırmızılı kulübün yeni başkanını seçeceği öğrenildi.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçının ardından taraftarlar, yönetim ve Domenec Torrent'in yanı sıra oyunculara da tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın gündemini Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarlarından Şansal Büyüka kaleme aldı. İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra yazısındaki satır başları şu şekilde:
Kerem daha ne yapsın... Gomis’e maç boyu kaç top taşıdı, ayağına “al da at“ diye kaç orta yaptı... Öyle kontrol etmesi, sonra vurması gereken toplar değil... Tek vuruşun yeteceği paslar... Gomis, buna rağmen boş kaleye attığı golün dışında, Kerem‘in her ortasını, birini kaleci Günay karşıladı, diğerlerinin tamamını dışarıya vurdu... Hem de üç metreden - beş metreden... Kerem‘in emeğine de yazık, Galatasaray’a da...
Galatasaray’da 26 Mart Cumartesi günü yapılacak Mali Genel Kurul öncesi kulisler hareketlendi. Başkan Burak Elmas ve ekibini zor bir sınav bekliyor.
Özellikle sportif açıdan yaşanan başarısız tablo üyelerin tepkisini çekerken yönetimin kongrede nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. İbra edilmemesi halinde gereğini yapacağını söyleyerek seçim sinyali veren Başkan Burak Elmas’ın 26 Mart Cumartesi günü salondaki tabloyu görerek oylamaya geçilmeden “seçim” kararı alabileceği konuşuluyor.
Pilot takım için Avrupa’da görüşmelerin olduğu söylenmesine karşın sadece Nigde Anadolu Futbol Kulübü ile anlaşma yapılması. Yönetimden erken kopmalar ile Köksal Ünlü ve Rezan Epözdemir’ın istifaları. Kemerburgaz, Florya ve spor salonu konusunda herhangi bir adım atılmaması. Seçim öncesi şeffaf olunacağı söylenmesine karşın KAP bildirimlerinde detaylara yer verilmemesi. Tartışmalı CEO ataması ve bunun yönetim içinde huzursuzluk yaratması.