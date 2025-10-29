Fethiye'de doğanın görsel şöleni! Mammatus bulutları ortaya çıktı herkes telefonuna sarıldı: Mammatus bulutları nedir?

2

Mammatus (aynı zamanda mamma veya "meme bulutu" anlamına gelen mammatocumulus olarak da bilinir), genellikle bir kümülonimbus yağmur bulutu olan bir bulutun tabanının altında asılı duran keselerden oluşan hücresel bir desendir ; ancak bunlar diğer ana bulut sınıflarına bağlı olabilir. Mammatus adı, Latince " meme " veya " göğüs " anlamına gelen mamma kelimesinden türetilmiştir .