Fethiye'de doğanın görsel şöleni! Mammatus bulutları ortaya çıktı herkes telefonuna sarıldı: Mammatus bulutları nedir?
Kaynak : Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE, (Muğla), (DHA)-
Muğla'nın Fethiye semalarında 'Mammatus bulutları' görüldü. Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı. Kesecik benzeri desenler oluşturan ve gökyüzünü kaplayan Mammatus bulutlarını görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Meteoroloji uzmanları, nemli havanın alçalarak kuru hava tabakasıyla karışması sonucu bu tür bulutların ortaya çıktığını belirtti.
Fethiye ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünü Mammatus bulutları sardı. Peki Mammatus bulutları nedir ve nasıl oluşur? İşte Mammatus bulutlarına dair bilinmeyenler...
Mammatus (aynı zamanda mamma veya "meme bulutu" anlamına gelen mammatocumulus olarak da bilinir), genellikle bir kümülonimbus yağmur bulutu olan bir bulutun tabanının altında asılı duran keselerden oluşan hücresel bir desendir ; ancak bunlar diğer ana bulut sınıflarına bağlı olabilir. Mammatus adı, Latince " meme " veya " göğüs " anlamına gelen mamma kelimesinden türetilmiştir .
WMO Uluslararası Bulut Atlası'na göre , mamma bir cins, tür veya bulut çeşidi olmaktan ziyade bulutu tamamlayan bir özelliktir. Soğuk hava çökerken belirgin "topaklı" alt kısımlar oluşur ve sıcak havanın konveksiyonuyla yükselen bulut kümeleriyle tezat oluşturan cepler oluşturur. Bu oluşumlar ilk olarak 1894 yılında William Clement Ley tarafından tanımlanmıştır .
Mammatus bulutları çoğunlukla örs bulutları ve şiddetli gök gürültülü fırtınalarla ilişkilendirilir . Genellikle bir kümülonimbus bulutunun tabanından uzanırlar , ancak altostratus ve sirüs bulutlarının yanı sıra volkanik kül bulutlarının altında da bulunabilirler .
Kümülonimbus bulutları içinde meydana geldiklerinde, mammatus bulutları genellikle özellikle şiddetli bir fırtınanın göstergesidir. Mammatus bulutlarının oluştuğu yoğun kesilmiş ortam nedeniyle, havacılar konvektif türbülansı gösterdikleri için mammatus bulutları içeren kümülonimbus bulutlarından kaçınmaları konusunda şiddetle uyarılırlar .Yoğunlaşma izleri de loblar oluşturabilir, ancak bunlar yanlışlıkla mammatus olarak adlandırılır.