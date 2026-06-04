Feridun Geçgel kimdir? Feridun Geçgel serveti ne kadar? Feridun Geçgel neden gündem oldu? Feridun Geçgel nereli? Feridun Geçgel ne iş yapıyor?

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Sadece son bir haftada Astor hisseleri yüzde 33'ten fazla değerlenerek 299,5 liraya yükseldi. Bu da Astor Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in servetinin hızla yükselmesine neden oldu. Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarlerder Listesine göre Geçgel'in serveti 4 Mayıs Pazartesi itibari ile 4,1 milyar dolara çıktı. Çok değil mart ayının başında Feridun Geçgel'in serveti 2,6 milyar dolar seviyesindeydi.