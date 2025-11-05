GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Ferhat Dağı'nda 15 metrelik kazı! Görenler şaşkına döndü!

05.11.2025 - 16:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Amasya’da defineciler, Ferhat Dağı’nın içine doğru 15 metre derinlikte oyuk açtı. Görenlerin şaşkına döndüğü kazı sonrası Polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Amasya'da kaçak kazı ihbarı üzerine polis ekipleri Ferhat Dağı’na operasyon düzenledi.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkisinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi.

Kazılanın alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.