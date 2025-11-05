Ferhat Dağı'nda 15 metrelik kazı! Görenler şaşkına döndü!
05.11.2025 - 16:42
Kaynak : İHA
Amasya’da defineciler, Ferhat Dağı’nın içine doğru 15 metre derinlikte oyuk açtı. Görenlerin şaşkına döndüğü kazı sonrası Polis ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkisinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi.
Kazılanın alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.