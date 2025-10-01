Fenomenler hasat yerine akın etti: Erzincan'da üzüm bağları doldu taştı

1

Üzümlü ilçesi, yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağıyla Erzincan ekonomisinin tarımsal üretimdeki en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yılda ortalama 6 bin ton üretim yapılan ilçede, Cimin Üzümü sadece iç piyasada değil, aynı zamanda yurt dışından da yoğun talep görüyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarına gönderilen bu üzüm, bölge çiftçisinin ana geçim kaynakları arasında bulunuyor. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle hasat önceki yıllara göre daha erken başladı. Bu günlerde Cimin Üzümü, market raflarında 75 TL’den satılıyor. Bu tablo, bağcılık faaliyetini sürdüren üreticiler için büyük bir gelir kapısı oluşturuyor.