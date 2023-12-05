Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemFenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor! '5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti'
HaberlerGündem Haberleri Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor! '5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti'
ABONE OL

Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor! '5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti'

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri fenomenler. Özellikle lüks hayatları ile dikkat çeken sosyal medya ünlüleri birçok kişinin de fenomen olma hayali kurmasına yol açıyor. Peki nasıl fenomen olunur? Takipçi satın alarak hesabını büyütmek isteyenler başarılı oluyor mu? İşte sosyal medyadaki takipçi pazarının iç yüzü...

• 05 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor 5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti

Takipçi satın almak isteyenler için internette yüzlerce ilan ve site var. İlanlarda, “Yüzde 100 Türk, aktif, organik, güvenilir” gibi ifadeler yer alıyor. Kullanılan sosyal medya platformuna göre de paket ve çeşitler sunuluyor. “0-5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti” vadeden siteler var. Bu sitelerde herhangi bir alışveriş sitesinde olduğu gibi paketinizi seçip sepetinize ekliyorsunuz.

2BOT HESAPLAR

BOT HESAPLAR

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, takipçi satın almanın sosyal medya hesabının güvenirliliğini zedeleyebileceği görüşünde:

3Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor 5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti

“Dijital çiftliklerde üretilen bot hesaplar var. Garip fotoğraflı ve isimli kişiler takipçiniz oluyor. Bu da hesabınızın güvenilirliğini zedeliyor. Gerçek kişilerin takipçi olması itibarı arttırır. Gerçek hesaplarda fiyatlar daha da artıyor.”

4Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor 5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ali Murat Kırık da, “Yapay zekanın devreye girmesiyle sahte ve bot hesapları oluşturmak kolaylaştı. Sahte takipçiler, gerçek takipçiler gibi etkileşimde bulunmazlar. Bu, takipçi sayınızı artırsa da etkileşim oranınızı düşürür.

5Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor 5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti

Bu hizmeti satmak için kişisel bilgilerinizi isteyen siteler bulunmaktadır. Bu bilgiler, kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir ve hesabınız siber saldırılara maruz kalabilir” diyor.

6ÜCRETLER NE KADAR

ÜCRETLER NE KADAR?

Takipçi satan bir sitede öncelikle sosyal medya platformunu; ardından “düşmeyen takipçi, Türk kadın takipçi, yabancı garantili takipçi, beğeni, izlenme” gibi kategorileri seçiyorsunuz. Platform ve kategoriye göre ücretler değişiyor.

7Instagram’da;

Instagram’da;

■ 100 bin “düşmeyen takipçi” 4 bin 800-6 bin 599 TL

■ 50 takipçi 1690TL

■ 300 bin beğeni 1187 TL

8X’te (Twitter);

X’te (Twitter);

■ 50 bin takipçi 21 bin 750 TL