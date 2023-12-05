Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor! '5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti'

Takipçi satın almak isteyenler için internette yüzlerce ilan ve site var. İlanlarda, “Yüzde 100 Türk, aktif, organik, güvenilir” gibi ifadeler yer alıyor. Kullanılan sosyal medya platformuna göre de paket ve çeşitler sunuluyor. “0-5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti” vadeden siteler var. Bu sitelerde herhangi bir alışveriş sitesinde olduğu gibi paketinizi seçip sepetinize ekliyorsunuz.