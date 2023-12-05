Fenomen olmak isteyenler bu yola başvuruyor! '5 dakikada teslimat ve ömür boyu garanti'
Son günlerin en çok konuşulan konularından biri fenomenler. Özellikle lüks hayatları ile dikkat çeken sosyal medya ünlüleri birçok kişinin de fenomen olma hayali kurmasına yol açıyor. Peki nasıl fenomen olunur? Takipçi satın alarak hesabını büyütmek isteyenler başarılı oluyor mu? İşte sosyal medyadaki takipçi pazarının iç yüzü...
• 05 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2023 - 09:38 • Son Güncelleme: