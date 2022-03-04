Fatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı
Önce Göztepe ardından evinde Ç.Rizespor'u yenerek kendisine gelen ve ateş hattından uzaklaşan Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi Domenec Torrent'in 11'i hemen hemen şekillendi. İspanyol teknik adam iki futbolcuyu yine kadro dışında bırakma kararı aldı.
Ligde yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisiyle ateş hattından uzaklaşan Galatasaray’da moraller yerine geldi.
Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında da 3 puan hedefleyen sarı kırmızılılarda futbolcuların hemen hepsinin form tutması ve Muslera’nın oynayacak duruma gelmesi, forma rekabetini en üst düzeye çekti. Oyuncu seçeneğinin çoğalmasıyla birlikte teknik direktör Domenec Torrent tatlı bir sıkıntının içine düştü.
Muslera’nın uzun süren sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlamasıyla forma rekabetinin en çok yaşanacağı mevki ‘kale’ olacak. Oynadığı ilk 3 maçta gösterdiği başarılı performansla olumlu not alan İnaki Pena’nın son Rizespor karşılaşmasında yediği gollerde eleştiri alması, Muslera’nın oynama şansını yükseltti.
Halil ve Morutan’ın ise artık forma giymeleri zor görünüyor. (Ali Naci Küçük / Hürriyet)