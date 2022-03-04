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GalatasarayFatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı
HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı
• 04 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:

Fatih Terim'in transferlerine af yok! Konya maçı öncesi Galatasaray'da iki kadro dışı

Önce Göztepe ardından evinde Ç.Rizespor'u yenerek kendisine gelen ve ateş hattından uzaklaşan Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi Domenec Torrent'in 11'i hemen hemen şekillendi. İspanyol teknik adam iki futbolcuyu yine kadro dışında bırakma kararı aldı.

• 04 Mart 2022 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı
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Ligde yakaladığı 2 maçlık galibiyet serisiyle ateş hattından uzaklaşan Galatasaray’da moraller yerine geldi.

2Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında da 3 puan hedefleyen sarı kırmızılılarda futbolcuların hemen hepsinin form tutması ve Muslera’nın oynayacak duruma gelmesi, forma rekabetini en üst düzeye çekti. Oyuncu seçeneğinin çoğalmasıyla birlikte teknik direktör Domenec Torrent tatlı bir sıkıntının içine düştü.

3Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Muslera’nın uzun süren sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlamasıyla forma rekabetinin en çok yaşanacağı mevki ‘kale’ olacak. Oynadığı ilk 3 maçta gösterdiği başarılı performansla olumlu not alan İnaki Pena’nın son Rizespor karşılaşmasında yediği gollerde eleştiri alması, Muslera’nın oynama şansını yükseltti.

4Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Ancak Torrent’in riske girmeyip Pena ile devam etmesi bekleniyor. İspanyol kaleci, bir sürpriz olmazsa, kiralık geldiği Barcelona ile oynanacak Avrupa Ligi maçında da kaleyi koruyacak.

5Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Tıpkı kale gibi iki futbolcunun forma için yarıştığı diğer mevki santrfor. Gomis, sonradan oyuna girdiği Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı 3 golle alkış alırken, Mustafa Muhammed de fiziksel gücüyle dikkat çekiyor.

6Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

İki oyuncudan da son derece memnun olan Torrent’in Konya’da Muhammed’i yine ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Gomis’in özellikle 60. dakikadan sonra yorulan savunmalara karşı daha etkili olduğunu düşünen Torrent, 36 yaşındaki oyuncuyu böylelikle daha efektif kullanmayı planlıyor.

7Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

G.Saray orta sahasındaki forma rekabeti dorukta. Son Rize maçında 2 asist yapan Feghouli’nin bu hafta 11’de başlama ihtimali bulunuyor.

8Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Orta alanın göbeği için Pulgar, Berkan, Taylan ve Cicaldau yarışırken, kanatlarda Babel, Emre ve Kerem’den ikisi forma giyecek.

9Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

Halil ve Morutan’ın ise artık forma giymeleri zor görünüyor. (Ali Naci Küçük / Hürriyet)

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11Fatih Terimin transferlerine af yok Konya maçı öncesi Galatasarayda iki kadro dışı

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