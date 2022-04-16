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MagazinFahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...
HaberlerMagazin Haberleri Fahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...
• 16 Nisan 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından kıvırcık saçlı halini paylaştı. Evcen'in kıvırcık saçlı ve makyajlı halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncu Pelin Akil'e benzetti.

• 16 Nisan 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
1Fahriye Evceni gören Pelin Akil zannetti Dikkat çeken benzerlik...
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından sette çektiği fotoğraflarını yayınladı.

2Fahriye Evceni gören Pelin Akil zannetti Dikkat çeken benzerlik...

12,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, kıvırcık yaptırdığı saçlarıyla peş peşe pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu.

3Fahriye Evceni gören Pelin Akil zannetti Dikkat çeken benzerlik...

Oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken Evcen'i görenler aklına Pelin Akil geldi.

4Fahriye Evceni gören Pelin Akil zannetti Dikkat çeken benzerlik...

Evcen'in paylaşımına "Pelin Akil'e benzemişsin" yorumları yapıldı.

5Fahriye Evceni gören Pelin Akil zannetti Dikkat çeken benzerlik...

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Fahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...

Fahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...

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