• 16 Nisan 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
Fahriye Evcen'i gören Pelin Akil zannetti! Dikkat çeken benzerlik...
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından kıvırcık saçlı halini paylaştı. Evcen'in kıvırcık saçlı ve makyajlı halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncu Pelin Akil'e benzetti.
• 16 Nisan 2022 - 14:26 • Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından sette çektiği fotoğraflarını yayınladı.
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Oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken Evcen'i görenler aklına Pelin Akil geldi.