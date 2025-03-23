Fabrikasyon değil kadın eli değiyor! Muş'ta yün yorgan kadınlara kazanç kapısı oluyor

- "Kendi iş yerimi açmak istiyorum"





Geleneksel yorgancılığın yaşatılması gerektiğini anlatan Tan, şunları kaydetti:



"Koyun sahiplerinden yünü alıp yıkadıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yünden yorgan, yastık ve döşek yapıyoruz. Yorgancılık yüzyıllardır annelerimiz, nenelerimiz tarafından sürdürülen bir gelenekti. Yün yorgan daha sağlıklı olduğu için düğünlerde çeyizlik olarak kullanılıyor. Sentetik yorgan daha ucuz ve ulaşılabilir olduğundan gelinler genelde elyaf ve hazır fabrikasyon kullanmaya başladı. Halbuki en sağlıklısı yatağı, yorganı ve yastığı yün olandır. Biz de bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları yorganları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor."