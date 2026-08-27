Evinin bir odasını üretim atölyesine çevirdi! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor
Kastamonu'da atalarını ninelerini örnek alarak evinin bir odasına dokuma tezgahları koyan kadın girişimcinin dokuduğu havlu, salon takımı ve çanta ve benzeri ürünler büyük ilgi görüyor.
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Sazyaka Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ergül Küçüksipahioğlu, yaklaşık 5 yıl önce arkadaşlarıyla sohbet ederken bahsettikleri, ninelerinin dokumacılık yaparak evlerinin geçimine katkı sağlamasından etkilendi. Ninelerini örnek alan Küçüksipahioğlu, dokumacılık yapmaya karar verdi. Halk Eğitimi Merkezinde 1 yıl boyunca eğitim alan Küçüksipahioğlu, eşinin desteğiyle iki dokuma tezgahı satın aldı. Evinin alt katındaki küçük bir odayı atölyeye dönüştüren Küçüksipahioğlu, yaklaşık 5 yıldır çeşitli ürünler dokuyor. Küçüksipahioğlu'nun dokuduğu havlu, takım, salon takımı, runner ve çanta gibi ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
"Evin alt katındaki küçük bir odamızı dokuma atölyesine dönüştürdüm"
Dokumacılığa başlama hikayesini anlatan Ergül Küçüksipahioğlu, "Arkadaşlarla sohbet ederken, evimizin ekonomik geçimini sağlamak için ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık. Ninelerimizin, babaannelerimizin daha öncelerde tezgahlarda dokuma yaparak ev geçimini sağladığını bildiğimiz için bu yola çıkmaya karar verdik. Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu dokuma kursuna katıldım, bir yıl boyunca eğitim aldım. Kendimi geliştirdikten sonra eşimin de desteğiyle tezgah almaya karar verdim. Yaklaşık 5 yıldır dokuma yapmaktayım. Evin alt katındaki küçük bir odamızı dokuma atölyesine dönüştürdüm. 'Mini Dokuma Atölyesi' adında bir sosyal medya sayfası açtım. Sonra birkaç parça yaptım. Havlularımı, takımlarımı, salon takımlarımı, runnerlarımı ve çantalarımı dokumaya başladım. Bunlar beğenildikçe kızlarımızın çeyizleri için arkadaşlarımdan sipariş almaya başladım" dedi.
"Kızlarımızın, torunlarımızın buna devam etmesini istiyorum"
Bu işe başladıktan sonra insanlardan çok güzel tepkiler aldığını belirten Küçüksipahioğlu, "Elimde bulunan salon takımlarımız ve şu anda görünen abiye çantalarımız var. Bunları dokuma üzerinden kaplamaya vererek abiye çantaların satışına devam etmekteyim. Analı kızlı havlumuz, çok ilgi görüyor Bu havluların işlemesi bir haftada biter. Havlularda kullandığımız geleneksel Kastamonu bağı var, onu da arkadaşımızın desteğiyle tamamlamaktayız. Toplam 15-20 günde bir havlu tamamlanır. Çevreden çok güzel tepkiler aldım ve siparişlerim şu anda yoğun. Çanta siparişim de çok. Ninelerimizin, dedelerimizin unutulmaya yüz tutmuş dokuma işinin devam etmesini istiyorum. Çocuklarımızın, kızlarımızın, torunlarımızın devam etmesini istiyorum" diye konuştu.
Atölyesini büyütmek ve dokumacılığı başkalarına da öğretmek istediğini ifade eden Küçüksipahioğlu, "Bu işin püf noktası; severek yapmak, sabır. Bu iş sayesinde harçlığın oluyor, çocuklara, ailene destek olabiliyorsun. Boş zamanını da değerlendirmiş oluyorsun. Ben severek yapıyorum. Herkese tavsiye ederim. Unutulmaya yüz tutmuş dokumamızı canlandırdığım için gerçekten mutluyum" şeklinde konuştu.