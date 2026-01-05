Evden ayrılmadan emeklilik hakkı! Ev hanımlarına gelir kapısını bakanlık açtı, proje başlıyor
Ekonomik hayata katılmak isteyen ancak evden çıkma imkanı bulamayan kadınlar için hazırlanan proje, el emeğini ticari bir modele dönüştürüyor. Paketleme işlerinden el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapılabilecek.
Devletin sağladığı teşviklerle kadınların kendi işinin patronu olması hedefleniyor. Sistemin en cazip yanı ise sağlanan sosyal güvence desteği.
İşte ev hanımlarına sunulan bu fırsatın detayları ve sağlanan destekler...
SİGORTA PRİMİNE DEVLET KATKISI
Projenin en önemli ayağını sosyal güvenlik oluşturuyor. Evde üretim yapan kadınlar, isteğe bağlı sigorta primlerini öderken yalnız kalmayacak. Devlet, prim ödemelerinde indirim sağlayarak yükü hafifletiyor.
Bu destekle birlikte ev hanımları, evlerinden ayrılmadan emeklilik hakkına kavuşabiliyor. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezleri de sürece dahil oluyor. Kadınlara ücretsiz mesleki eğitimler ve sertifika programları sunularak donanımlı hale gelmeleri sağlanıyor.
PAZAR SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Üretilen ürünlerin satışı konusunda da devlet desteği var. Belediyeler ve büyük e-ticaret platformlarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde pazar bulma sorunu ortadan kalkıyor. Kadın kooperatifleri üzerinden işleyen sistemde, gıdadan tekstile kadar her türlü ürün alıcıyla buluşuyor.
Yerel yönetimler, kadın üreticilere ücretsiz satış alanları ve dijital mağaza imkanı tanıyor. Ayrıca vergi muafiyeti de büyük bir avantaj. Bu sistemle birlikte ev hanımlarının aylık kazancının asgari ücret seviyesini geçebileceği belirtiliyor.