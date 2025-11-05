Evde tek başına başladı şimdi Türkiye'nin her yerine yayıldı! Binlerce kişi onun peşinden gidiyor
Kaynak : Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)
Tek bir tohumla başlayan hayal, şimdi binlerce gönüllüyle gerçeğe dönüştü. Manisa'da yaşayan emekli orman yüksek mühendisi Abdulkadir Hasbutçu 3 yıl önce tek başına evinde tohum hazırlayarak başladığı 'Yeşil Vatan' seferberliği, bugün Türkiye genelinde binlerce gönüllünün katıldığı bir doğa hareketine dönüştü.
Manisa Muradiye Orman Fidanlığı Müdürlüğü'nden 27 yıl önce emekli olan Abdulkadir Hasbutçu, doğadaki bitki yokluğu ve oksijen eksikliğinin giderek arttığını fark edince 3 yıl önce harekete geçti. Evde hazırladığı tohumları peçetelere sararak özenle koruyan Hasbutçu, ailesi ve kendisini ziyaret eden arkadaşlarının desteğiyle yaz aylarında milyonlarca tohum hazırlamaya başladı.
İlk olarak kendi ektiği tohumlarla işe koyulan Hasbutçu, tanıştığı doğa yürüyüşçüleri aracılığıyla kısa sürede çok daha geniş bir alana yayıldı. Hasbutçu'nun tohum seferberliği, binlerce gönüllünün katılımıyla ülke çapında bir çevre hareketine dönüştü.
Manisa'nın yanı sıra Türkiye'nin 23 yerindeki yürüyüş gruplarına ücretsiz olarak tohum gönderen Hasbutçu, milyonlarca tohumu toprakla buluşturdu. Boş vakitlerini tohum hazırlayarak değerlendirdiğini belirten Hasbutçu, "Hazırladığım tohumları doğaya ulaştıran gönüllü arkadaşlar var. Artık doğada tohum ekecek yaşta değilim ama bir avantajım var; tohum teminini kolay yapabiliyorum. Tohumları hazırladıktan sonra arkadaşlara dağıtıyorum. Onlar genç. Enerjileriyle, vatan sevdalarıyla bütün tohumları toprakla buluşturuyor" dedi.
'BÜYÜRSE AĞAÇ OLUR, ÇÜRÜRSE GÜBRE OLUR, KUŞLAR YERSE GIDA OLUR'
Hasbutçu, yaptıkları işin basit ama çok anlamlı olduğuna dikkati çekip, "Manisa Tarzanı'nın evini merkez kabul edip, suya atılan taşın halkaları gibi yayılmasını istiyoruz. Merkez Tarzan'ın evi olmak üzere etrafındaki bütün boş alanları tohumla buluşturarak doğaya yaprak kazandırmak istiyoruz. Çok mütevazı başladık. Bizim formülümüz, 'Tohum artı toprak eşittir yaprak.' Attığımız tohumun cinsi çok önemli değil. Orman ağacı olmasa da olur, meyve ağacı olmasa da olur. O tohum toprağa düşsün, yaprak haline dönsün. Büyürse ağaç olur, çürürse gübre olur, kuşlar yerse gıda olur. Böyle geniş bir açıyla bakıyoruz. 100 tohum attık, kaç tanesi tuttu gibi bir hesap içinde değiliz. Gücümüz yettiğince bir karış toprağı bile boş bırakmak istemiyoruz. Başta birkaç torba tohumla başlamıştık ama her yıl hem miktarımız hem de çeşitliliğimiz arttı. Türkiye'nin değişik yerlerinden bizden tohum isteyen grupların sayısı da çoğaldı. Şu anda Türkiye'nin 23 ayrı bölgesine tohum gönderiyorum" diye konuştu.
'DOĞAYA OLAN BORCUMUZU TOHUM EKEREK ÖDÜYORUZ'
Hasbutçu'nun çabası, doğaseverlerin de dikkatini çekti. Anemon Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Bülbül, Hasbutçu ile tanıştıktan sonra yürüyüş gruplarının tohum seferberliğine katıldığını anlattı. Bülbül, "Manisa'da pazar günleri doğa yürüyüşleri yapıyoruz. İlk yıllarda yaz boyunca biriktirdiğimiz meyvelerin çekirdeklerini toprağa saçarak yürüyorduk. Sonra Abdulkadir Hasbutçu abimizin tohum biriktirdiğini öğrendik. Kendisiyle tanışınca bu işi daha bilinçli hale getirdik. Hem spor yapıyoruz hem oksijen alıyoruz hem de doğaya olan borcumuzu tohum ekerek ödüyoruz. Bu bizim için hem keyifli hem de anlamlı bir etkinlik haline geldi" dedi.