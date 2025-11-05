Evde tek başına başladı şimdi Türkiye'nin her yerine yayıldı! Binlerce kişi onun peşinden gidiyor

4

'BÜYÜRSE AĞAÇ OLUR, ÇÜRÜRSE GÜBRE OLUR, KUŞLAR YERSE GIDA OLUR'



Hasbutçu, yaptıkları işin basit ama çok anlamlı olduğuna dikkati çekip, "Manisa Tarzanı'nın evini merkez kabul edip, suya atılan taşın halkaları gibi yayılmasını istiyoruz. Merkez Tarzan'ın evi olmak üzere etrafındaki bütün boş alanları tohumla buluşturarak doğaya yaprak kazandırmak istiyoruz. Çok mütevazı başladık. Bizim formülümüz, 'Tohum artı toprak eşittir yaprak.' Attığımız tohumun cinsi çok önemli değil. Orman ağacı olmasa da olur, meyve ağacı olmasa da olur. O tohum toprağa düşsün, yaprak haline dönsün. Büyürse ağaç olur, çürürse gübre olur, kuşlar yerse gıda olur. Böyle geniş bir açıyla bakıyoruz. 100 tohum attık, kaç tanesi tuttu gibi bir hesap içinde değiliz. Gücümüz yettiğince bir karış toprağı bile boş bırakmak istemiyoruz. Başta birkaç torba tohumla başlamıştık ama her yıl hem miktarımız hem de çeşitliliğimiz arttı. Türkiye'nin değişik yerlerinden bizden tohum isteyen grupların sayısı da çoğaldı. Şu anda Türkiye'nin 23 ayrı bölgesine tohum gönderiyorum" diye konuştu.