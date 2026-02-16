Evde buluşup sokakta öldüler! Ölüm genç kadını terlikleri çıkınca yakaladı

3





DÜKKANA SIĞINMAK İSTEMİŞ



Olay anını gören esnaf İsmail Pehlivan, "Arka binada oturuyorlardı. Bir oğulları, bir kızları vardı. Evde tartışmaya başlıyorlar. O arada hanımı tartışmadan bu sokağa kaçıyor. Kadın dükkanlardan birisi açıktır diye, dükkanlardan birine sığınmak için kaçmış. Kaçarken ayağındaki terlikler düşüyor. Silahı ilk sıktığında tutukluluk yapıyor. Sonraki hamlede vuruyor. Kadın buraya yığılıyor. Sonra kendisine sıkıyor. Bugün de boşanma mahkemeleri varmış" diye konuştu.