Evde başladı, işini büyütüp şimdi patron oldu! Siparişlere yetişemiyor!

4

Kimi erişte, kimi yufka talep etti. Bir kişi, iki kişi derken işler çoğaldı. Şu an burayı açalı 6 sene oldu. İşler arttıkça yanıma destek olacak arkadaşlar buldum ve onlarla devam etmeye başladım. Renkli erişteler yaptım, bayrama özel su böreği çıkardım. Şimdi yaptığımız bu iş aslında çok eskilerden, büyüklerimizden kalan bir gelenek. Ama günümüzde gençler, hem uygun ortam olmadığı için hem de vakit bulamadıkları için bu işleri yapamıyorlar. İlerisi için bazı hayallerim var. Bir yandan iş yerim olsun, bir yandan yufka yapabileyim. Kapımın önüne bir masa koyup bükme gibi hamur ürünleri hazırlayabileyim. İnşallah o günler de nasip olur " dedi.