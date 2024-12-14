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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İstanbul’un lüks semtinde 9 bin 565 TL ödüyordu: Mahkemeden indirim kararı

İstanbul’un lüks bir semtinde bir kiracı 9 bin 565 TL’ye oturuyordu. Ev sahibi 20 bin TL kira bedeli talebiyle kira artış davası açtı. Mahkemeden ise dikkat çeken bir karar çıktı.

• 14 Aralık 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
• 14 Aralık 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
1Ev sahibi ve kiracılar dikkat İstanbul’un lüks semtinde 9 bin 565 TL ödüyordu: Mahkemeden indirim kararı

Ev sahibi ile kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklar ya arabulucu ile çözüme kavuşuyor ya da dava ile birlikte uzlaşı sağlanıyor. İstanbul’un Etiler semtinde bir kiracı 2006 yılından bu yana bir evde oturmaktaydı. Kiracı 9 bin 565 TL kira öderken, ev sahibi kiranın 20 bin TL olmasını istedi.

2Ev sahibi ve kiracılar dikkat İstanbul’un lüks semtinde 9 bin 565 TL ödüyordu: Mahkemeden indirim kararı

Milliyet'te yer alan habere göre bu kapsamda kiranın artırılması için ev sahibi 2022 yılı Kasım ayında bir dava açtı. Dava kapsamında bilirkişi atandı ve civardaki rayiç kira bedelleri araştırıldı. Bilirkişi raporu sonrasında ise mahkemeden dikkat çeken kira bedeli kararı çıktı.

3Ev sahibi ve kiracılar dikkat İstanbul’un lüks semtinde 9 bin 565 TL ödüyordu: Mahkemeden indirim kararı

Gerçekte yaşanmış bir dava sürecini milliyet.com.tr’ye değerlendiren Avukat Gizem Gonce şu ifadeleri kullandı: “Etiler’de çok revaçta bir bölgede kiracı 10 yılı aşkın bir süredir oturmaktadır. Kiracı 2006 yılından bu yana bir konutta ikamet etmektedir.

4EV SAHİBİ 20 BİN TL İSTEDİ

EV SAHİBİ 20 BİN TL İSTEDİ

Kiracı evde aylık 9 bin 565 TL’ye oturuyordu. Bunun akabinde 5 yıl geçtiği için ev sahibi kira artış davası açtı. 01.11.2022 yılında kira artış davası açıldı. Burada ev sahibi aylık 20 bin TL kira bedeli talep etti.

5BİLİRKİŞİ RAYİÇ BEDELLERİ İNCELEDİ

BİLİRKİŞİ RAYİÇ BEDELLERİ İNCELEDİ

Açılan dava sonrası bilirkişi çevredeki emsalleri inceleyerek kiralananın yeniden kiraya verilmesi halinde net 19 bin 470 TL net kira bedeli getireceğini bildirdi.

6MAHKEMEDEN YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI

MAHKEMEDEN YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI



Fakat mahkeme burada yüzde 15 hak ve nesafet indirimi yapılmasına da karar kılarak aylık kira bedelini 16 bin 550 TL’ye çıkardı. Yani mahkeme 02.10.2020 tarihinde yeni kira bedelinin 16 bin 550 TL olarak ödenmesine karar verdi.

Uzun süre aynı ikamette oturan kiracılar kira bedellerini rayiç oranlar, enflasyona göre artırmadıklarında tahliye davaları ile karşı karşıya kalabiliyor. Kira sözleşmesinde 5 yılın geçmesiyle kira artış davasının açılmasından mütevellit yeni kiranın mahkeme kararı ile tespit edilmesi, uzman bilirkişilerin keşif incelemesinde yeni kira bedelini tespit etmesi mümkün olabiliyor.

5 yılı aşkın süredir bir evde oturan kiracı kira tespit davası açılması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kiralarını rayiç bedellere göre, enflasyon oranlarına göre artırırlarsa ilerleyen süreçte kendilerine dava konusunda tebligat gelmemesi açısından önlem alabilirler.”