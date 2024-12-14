Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İstanbul’un lüks semtinde 9 bin 565 TL ödüyordu: Mahkemeden indirim kararı

MAHKEMEDEN YÜZDE 15 İNDİRİM KARARI





Fakat mahkeme burada yüzde 15 hak ve nesafet indirimi yapılmasına da karar kılarak aylık kira bedelini 16 bin 550 TL’ye çıkardı. Yani mahkeme 02.10.2020 tarihinde yeni kira bedelinin 16 bin 550 TL olarak ödenmesine karar verdi.



Uzun süre aynı ikamette oturan kiracılar kira bedellerini rayiç oranlar, enflasyona göre artırmadıklarında tahliye davaları ile karşı karşıya kalabiliyor. Kira sözleşmesinde 5 yılın geçmesiyle kira artış davasının açılmasından mütevellit yeni kiranın mahkeme kararı ile tespit edilmesi, uzman bilirkişilerin keşif incelemesinde yeni kira bedelini tespit etmesi mümkün olabiliyor.



5 yılı aşkın süredir bir evde oturan kiracı kira tespit davası açılması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kiralarını rayiç bedellere göre, enflasyon oranlarına göre artırırlarsa ilerleyen süreçte kendilerine dava konusunda tebligat gelmemesi açısından önlem alabilirler.”