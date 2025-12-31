Eskişehir'de yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşı günü 1 Ocak ve 31 Aralık’ta Eskişehir'de okullar kapalı mı, ders var mı? (Valilik Açıklaması)
31.12.2025 - 07:00
Yeni yıl heyecanı tüm Türkiye'yi sararken, Eskişehir'deki öğrenci ve veliler "Yılbaşında okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle 31 Aralık'ın yarım gün olup olmadığı ve 1 Ocak'ın hangi güne denk geldiği en çok araştırılan konular arasında. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Eskişehir'de okulların tatil durumu...
1 Ocak 2026 Perşembe günü Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de okullar tatil. 1 Ocak günü resmi tatil statüsünde olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verilecek. Eskişehir'de kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler de 1 Ocak günü kapalı olacağından, öğrenciler için ders zili çalmayacak.
MEB takvimine göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullarda tam gün eğitim devam edecek. Okullarda yoklama alınmaya devam edilecek ve dersler normal saatinde işlenecek. Yarım gün tatil uygulaması yasal olarak bulunmamakta.