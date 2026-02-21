Eskiden evlerde yapılırdı, şimdi fırınlarda kuyruk var! Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu: AB onaylı Kahramanmaraş çöreği kapış kapış gidiyor

1

Kahramanmaraş'ta 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla fırınlarda başlayan yoğunluk devam ediyor. Kendine özgü baharat karışımıyla hazırlanan tescilli Ramazan çörekleri yoğun şekilde üretiliyor. Mahlep, tarçın, çörek otu ve susam gibi aromatik tatlarla zenginleştirilen çörek, uzun süre bayatlamaması ve besleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla damakları şenlendiren çörek, tok tutması nedeniyle daha çok sahurda tüketildiği ifade edildi. Fırıncılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan çöreklerine yoğun bir talep olduğunu belirterek üretimi artırdıklarını söyledi.