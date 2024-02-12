Eski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

Böylelikle, hem ekonomik bir girdi sağlanmış oluyor, hem de bu eşyalar burada sevgilisine hediye almak isteyen, 14 Şubat´ta acaba sevgilime ne alsam diye düşünen insanlara da bir fikir olmuş oluyor. İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar, ben de bunlardan bir fikir çıkarabilir miyim diye gelip buraya gezip fikir alıp, geziyorlar. Eski Sevgili Pazarı´ndan almak istedikleri varsa da alabiliyorlar." diye konuştu.