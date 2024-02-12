Eski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak
14 Şubat Sevgililer Günü’ne az bir süre kala Nişantaşı’nda ‘eski sevgili pazarı’ kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler stantlara, üzerinde notlar da bulunan eşyaları yerleştirmeye başladı. Peki, Eski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir, Pazar saat kaçta kadar açık?
• 12 Şubat 2024 - 12:32 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 12:32 • Son Güncelleme: