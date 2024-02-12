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GündemEski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak
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Eski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir? 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

14 Şubat Sevgililer Günü’ne az bir süre kala Nişantaşı’nda ‘eski sevgili pazarı’ kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyenler stantlara, üzerinde notlar da bulunan eşyaları yerleştirmeye başladı. Peki, Eski sevgili pazarı nerede? Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir, Pazar saat kaçta kadar açık?

• 12 Şubat 2024 - 12:32 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Eski sevgili pazarı nerede Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

Eski sevgili pazarı kuruldu. Satılan eserlerin üzerine bir de mizah amaçlı küçük notlar iliştirildi. O notlar ortasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan “Sana kırmızı hiç yakışmıyor”, bir kol saatinin üzerine yazılan “Zamansız gitti, pilimiz bitti”, bir pantolon üzerine yazılan “Derdinden, tasasından yırttığım pantolon” üzere notlar da dikkat çekti. Peki, Eski sevgili pazarı nerede?

2ESKİ SEVGİLİ PAZARI NEREDE

ESKİ SEVGİLİ PAZARI NEREDE?

İşletmenin Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, "İnsanlar pazarda, bir yakınına verse ve üstünde görse etkileneceği, tekrar hatıralarına götüreceği eşyaları bazı eşyaları burada hiç tanımadığı insanlarla paylaşıp uygun fiyata satabilme imkanına sahip oluyor.

3Eski sevgili pazarı nerede Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

Böylelikle, hem ekonomik bir girdi sağlanmış oluyor, hem de bu eşyalar burada sevgilisine hediye almak isteyen, 14 Şubat´ta acaba sevgilime ne alsam diye düşünen insanlara da bir fikir olmuş oluyor. İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar, ben de bunlardan bir fikir çıkarabilir miyim diye gelip buraya gezip fikir alıp, geziyorlar. Eski Sevgili Pazarı´ndan almak istedikleri varsa da alabiliyorlar." diye konuştu.

4Eski sevgili pazarı nerede Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

14 Şubat Sevgililer Günü´ne günler kala, Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede `Eski Sevgili Pazarı´ kuruldu.

5ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ

"ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ"

Tezgahta eski sevgililerinden kalma eşyaları sattığını belirten Yiğit Sahur "Biz şu anki kız arkadaşımla birlikte internette, sosyal medyada gördük. Biriktirmişiz bir şekilde. Kendisiyle de konuşarak, elimizdeki diğer eski ilişkilerimizden kalma eşyaları da toplayarak buraya geldik ve satışa başladık.

6Eski sevgili pazarı nerede Nişantaşı eski sevgili pazarına nasıl gidilir 14 Şubat Sevgililer Günü’ne kadar ziyarete açık olacak

İlginç diyaloglar çıkıyor burada yoğun bir ilgi var, bugün biraz hava kapalıydı ondan gelen azdı ama yoğunluk olacaktır diye düşünüyorum. Ürünlerin üzerindeki notların da bir kısmını kız arkadaşımla birlikte yazdık, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalma ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti biz de burada tezgahta satışa koyduk." Dedi.