GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi
HaberlerGündem Haberleri Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

18.03.2026 - 14:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul Sultangazi’de bir kadın, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşının evini pompalı tüfekle basıp kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

1Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

Dehşete düşüren olay 14 Mart 2026 tarihinde Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'ye ait olan eve silahla ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

2Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

Polis ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde gece saatlerinde saldırıyı Yağmur A. (42)'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Yağmur A. evinde olayda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı.

3Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4Eski erkek arkadaşının evini basıp pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Sebebi şaşkına çevirdi

ALACAK VERECEK İDDİASI

Pompalı tüfekle erkek arkadaşının evine ateş eden Yağmur A.'nın beraber oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları ve ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.Öte yandan Yağmur A.'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.