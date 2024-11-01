Eşinin 5. kattan atlayıp intihar ettiği olayda tutuklanan profesörün ifadesi ortaya çıktı! Yatak odasındaki kanlı peçetelerin sırrı çözüldü

"KENDİSİNE GELMESİ İÇİN TOKAT ATTIM"

Olay günü eşinin düzenleyeceği mevlit için 20:30 sıralarında komşusuna çıktığını söyleyen Alptekin Y., " 22:30 gibi eve döndü. Mutfakta şerbet kaynatmaya başladı. Ben o sırada maç izliyordum. 24.00 gibi yatmak için yatak odasına geçtik. Yatmadan maç yada yemek videoları seyrettiğim için yine bana kızmaya başladı. "Sen benimle ilgilenmiyorsun" dedi. Tartışma dozu arttı. Tuğba kilolu bir kadındır. Kollarımdan tuttu. Gücüm zaman zaman ona yetmez. Kollarımı çizmeye başladı. Ben onu ittim. O sırada oğlumun demir barfiks sopasını alıp üzerime yürüdü. Kendisine gelmesi için bir tane tokat attım. Sakinleşmek için banyoya girdim. Arkamdan geleceğini biliyordum. Şakalaşmak için yüzüne su attım. Ama o daha da sinirlendi. Banyodan çıktı. Aklım onda kaldığı için ben de duş alıp çıktım. Yatak odasında ve koridorda olmayınca balkonda olacağını düşünerek terasa çıktım. Terasta olduğunu fark ettim ancak ani bir reaksiyona sebep olmamak için "Tuğba orda mısın" dedim. Yanıma doğru geldi, sonra tekrar geri döndü. "Kendimi atacağım" dedi. Ben de ona "yapmayacaksın" dedim.