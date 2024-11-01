Eşinin 5. kattan atlayıp intihar ettiği olayda tutuklanan profesörün ifadesi ortaya çıktı! Yatak odasındaki kanlı peçetelerin sırrı çözüldü
Çanakkale'de dün sabaha karşı; tartıştığı eşinin beşinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar ettiğini ileri süren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, öğretim görevlisi Profesör Doktor Alptekin Y. cinayet şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. SABAH Türkiye'nin konuştuğu o profesörün, ifadesine ulaştı. Kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlatan Alptekin Y. " dişlerinle elbisemden çek beni diye yalvardı" dedi…
• 01 Kasım 2024 - 14:02 • Son Güncelleme:
• 01 Kasım 2024 - 14:02 • Son Güncelleme: