Eşi ve kızının ölüm anını kaydetti! Zonguldak'ta çifte cinayette damat dehşet saçtı

9





"Tehditlerinden dolayı evin her tarafına kamera bağlatmıştım"



Olay günü yaşananları gözyaşları içinde anlatan Alkaç, tehditler nedeniyle evinin her köşesine taktırdığı kameraların eşi ve kızının son anlarını kaydettiğini söyledi. Alkaç, "Kahvaltı hazırladım onlara, kahvaltı yaptık. Az ileride amcamın evi var. Dediler ki ‘amcam da hasta. Biz bir amcama gidip gelelim.' Ben de dedim bir Kilimli'ye kadar gideceğim. Arabanın bir bakım işleri vardı. Buradan Kilimli'ye vardım. Daha arabayı falan göstermedim. Telefon geldi peşimden. İşte 'Zahide yengemle Tülay'ı vurdu Yusuf' dediler. Acil geldim. Geldim burada ikisi yani oraya atıvermişler sanki köpek ölüsü gibi insan değil. Biri bir tarafta yatıyor, biri bir tarafta. Millet de seyre bakar gibi bakıyor. İki dava boşanma mahkemesine gittik. Hep tehdit, hep tehdit. Öldüreceğim, edeceğim. O tehdit ettikçe biz bildirdik. Ama maalesef. İki tane can gitti, iki tane canımız gitti. Kameralarım gösteriyor oradan. Evin kamerası gösteriyor. Hem evimin kamerası var hem köyün kamerası var. Net gösteren de benim evimin kamerası. Bunun bu tehditlerinden dolayı evini her tarafına kamera bağlattım" diye konuştu.