Esenler'de korkunç intihar! 'Ben teslim olmam' diyerek tetiğe bastı

POLİSLERİ GÖRÜNCE 'BEN TESLİM OLMAM' DİYEREK KENDİNİ VURDU



Bu sırada olay yerine gelen polisleri gören silahlı koca T.Ö.'nün 'Ben teslim olmam' diyerek kendini vurduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda T.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan Z.Ö. ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.