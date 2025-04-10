Erzurum'un soğuğunda çadırda üretime başladı! Şimdi patlayan talebe yetişemiyor

"ERZURUM ŞARTLARINDA SOĞUĞA GÖĞÜS GERDİK"
Ceylan, yumurtaları Artvin, Erzincan, Trabzon ve Rize gibi çevre illerdeki bazı müşterilerine gönderdiklerini belirterek, 20 bin tavukla üretim için zamana ihtiyacının olduğunu dile getirdi.
Bu işi ailecek yapmanın önemine değinen Ceylan, "Yıllarca bu işi yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik ve istediğimiz hedeflere tam ulaşamadık. Hedeflerimiz büyük. Özellikle tavukçuluk, canlı hayvancılık yapmak tek adam işi değil." ifadelerini kullandı.