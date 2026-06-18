Erzurum'un köyünde söylentiyi muhtar doğruladı: Mezarlıktaki hazine için metrelerce kazdılar

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Kaçak kazıların yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Taner Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Yarımca köyümüz ile Tınazlı köyü arasındaki tam orta yerdeyiz ve ilginç mezarlarla karşı karşıyayız. Şimdi etrafımızda gördüğünüz birçok taş ve mezar alanlarının bazılarının kazıldığını görüyoruz. Bunun temel sebebi şu; Ermeniler bu coğrafyadan giderken altınlarını ya da kıymetli eşyalarını mezarlara gömdü diye bir iddia, bir söylenti var. Buna inanan birçok kişi de bölgedeki Müslüman mezarlarını veya yabancı mezarlarını kazmakla meşgul oluyor. İşte burada da böyle bir mezarımız kazılmış ve kazıldıktan sonra o şekliyle bırakılmış durumda. Aslında bu tamamen mezarlara verilen bir zarar."