Erzurum'un en özel kafesi! Bir kez gelen bir daha gelmek istiyor: Özel bireylerin istihdam kapısı oldu

Korumalı iş yerlerinin sadece istihdam değil, toplumsal bütünleşme açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, “Bu işletmeler, özel gereksinimli bireylerin üretime katılmalarını, ekonomik bağımsızlık kazanmalarını ve toplumun bir parçası olarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan örnek kurumlardır. Hazine tarafından karşılanan prim destekleri ve Müdürlüğümüzce yapılan ödemeler, bu bireylerin iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor. Bu tür işletmelerin yaygınlaşması için çabalarımız sürecek." dedi.